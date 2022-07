Galliani: «Nessuno dice no al Monza! Arriverà una punta, forse due». Pinamonti?

Galliani conferma che continuano le trattative per una punta, che in realtà saranno due. L’Amministratore Delegato del Monza, intervistato da Sportitalia prima dell’amichevole in casa del Bellinzona, fa capire che l’operazione Pinamonti con l’Inter è ancora aperta

AAA ATTACCANTI CERCANSI – Si parla di mercato e allora non può non parlare Adriano Galliani, che conferma le strategie del suo Monza: «Molto probabilmente arriverà una punta. Forse due punte, chi lo sa. Chi fa il mercato sta zitto, gli altri si possono sbizzarrire con i nomi (ride, ndr). Non confermo né smentisco il contatto con Luis Suarez, al di là di questo. Siamo una neopromossa ma si stanno proponendo molti calciatori. E nessun giocatore ha detto no al Monza! Tutti vogliono venire al Monza di Silvio Berlusconi, provate a chiedere in giro. Stiamo allestendo una squadra per puntare al decimo posto in Serie A, che sarebbe un gran traguardo». Queste le parole di Galliani, che non fa il nome di Andrea Pinamonti (vedi aggiornamento), ma fa capire che parla anche del classe ’99 nerazzurro. Perché? Perché nei giorni scorsi si è detto che Pinamonti ha rifiutato il Monza per andare all’Atalanta, ma non è assolutamente così. Monza e Inter trattano ancora. Sarà Pinamonti una delle due nuove punte biancorosse preannunciate da Galliani?