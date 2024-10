Galliani: «Maldini? Mai trattato con l’Inter. La situazione!»

Adriano Galliani si è pronunciato per la prima volta sul possibile affare Daniel Maldini-Inter, chiarendo tale situazione di mercato.

LE DICHIARAZIONI – Adriano Galliani, AD del Monza, si è espresso a margine dell’assemblea della Lega Serie A in merito alla possibile trattativa per Daniel Maldini all’Inter. Il dirigente dei brianzoli ha escluso l’esistenza di alcun discorso con la dirigenza nerazzurra per il passaggio dell’italiano a Milano: «Mai parlato con qualcuno di Maldini. Non ho mai sentito l’Inter, nessuno mi ha mai parlato della questione».

Maldini all’Inter? Il calciatore ha un’idea chiara sul suo ruolo

IL RUOLO – Per quanto riguarda la collocazione tattica del figlio d’arte, Maldini ha affermato di preferire la posizione di trequartista, vista come quella ideale per poter esprimere al meglio le sue qualità. Certamente l’italiano sa giocare anche come ala, ma questa non è la sua posizione preferita. Ciò è chiaro anche all’Inter, che nel caso in cui dovesse decidere di fare sul serio per Daniel dovrebbe gestire la questione della sua integrazione nel sistema di Simone Inzaghi. L’idea di renderlo la mezzala chiamata a sostituire Henrikh Mkhitaryan rappresenta, al momento, l’unica modalità con cui immaginarlo in maglia nerazzurra.