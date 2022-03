Gallagher missione Inter, il Chelsea risponde. Avanti per Bremer

Gallagher è un centrocampista offensivo, classe 2000, del Chelsea che si sta mettendo in luce in Premier League in prestito al Crystal Palace. Negli scorsi giorni se n’è parlato in chiave Inter (vedi articolo) e Romano, dal suo podcast Here We Go, aggiorna su di lui e su Bremer.

IPOTESI IN CORSO – Dopo aver parlato di Paulo Dybala (vedi articolo) e Marcelo Brozovic (vedi articolo) il giornalista Fabrizio Romano si sofferma su altre situazioni, a partire da Gleison Bremer: «L’intenzione è continuare a spingere. Si sta andando avanti nei contatti, è l’obiettivo numero uno dell’Inter. Su Conor Gallagher si è parlato dell’Inter di missione per seguirlo, però a oggi è un giocatore totalmente nei piani del Chelsea. Vogliono tenerlo in squadra il prossimo anno e ridiscutere il contratto, a oggi non è nei piani per quanto riguarda l’Inter».