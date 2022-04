Gallagher, ‘caso’ Chelsea in FA Cup . Indizio sul futuro e Inter lontana?

L’Inter domani affronta il Verona a San Siro alle 18 con l’obiettivo di proseguire nella corsa allo scudetto. Intanto, in Inghilterra, scoppia un caso che coinvolge Conor Gallagher, centrocampista in prestito dal Chelsea al Crystal Palace. Indizio sul suo futuro?

CASO – L’Inter è pronta a giocare domani contro il Verona e continuare a correre verso lo scudetto. Intanto un occhio va sempre sul calciomercato con il nome di Conor Gallagher che interessa ai nerazzurri ma non solo (vedi articolo). L’indizio però sul suo futuro potrebbe essere arrivato direttamente dall’Inghilterra. Il 17 aprile si gioca a Wembley la semifinale di FA Cup tra Chelsea, detentrice del cartellino del centrocampista e il Crystal Palace, dove attualmente gioca Gallagher. Secondo quanto riporta Goal infatti Gallagher non può giocare contro il Chelsea per una clausola del contratto di prestito. Il Crystal Palace ha chiesto di poterlo utilizzare ma questo potrebbe essere un indizio importante sul suo futuro. Come scrive Goal il Chelsea sta seriamente pensando di trattenerlo a Londra vista la straordinaria stagione con il Crystal Palace. Quanto serve per un’eventuale cessione? 50 milioni di sterline.

Fonte: Goal