Galatasaray, dopo Calhanoglu si blocca anche Osimhen: il motivo – Sky

Dopo il no dell’Inter per la cessione di Calhanoglu arriva anche quello del Napoli per Osimhen: ecco il motivo della chiusura dei partenopei al Galatasaray.

ALTRO NO – Il soggiorno in Italia del Galatasaray non dà i frutti sperati. Dopo la chiusura dell’Inter per un’eventuale operazione di trasferimento di Hakan Calhanoglu, di cui si è parlato ieri sera, oggi anche il Napoli blocca la trattativa per la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. A raccontarlo, spiegando i motivi che hanno condotto a questa decisione, è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Galatasaray, il Napoli chiude le porte come l’Inter per Calhanoglu: il punto sulla situazione legata a Osimhen

IL MOTIVO – La trattativa tra Galatasaray e Napoli non può dirsi definitivamente saltata ma, ciò che è certo, è che attualmente è stata bloccata. Il club partenopeo, infatti, aveva chiesto ai turchi delle garanzie bancarie. Garanzie che, però, non sono mai arrivate.

LA SITUAZIONE – In merito, il collega di Sky Luca Marchetti aggiunge: «Le transazioni economiche, anche a livello internazionale, si possono fare anche senza le fideiussioni bancarie. Il Napoli vuole avere la certezza che i soldi siano già sul contro corrente del Galatasaray. Ma, generalmente, la UEFA garantisce il club cedente con delle sanzioni molto importanti al club che acquista, qualora quest’ultimo non dovesse ottemperare agli obblighi. Queste sanzioni, molto pesanti, fanno da spauracchio e finora sono poche le società che non hanno pagato il cartellino. Siccome i pagamenti sono lunghi, però, è assolutamente un diritto del Napoli effettuare questo tipo di richiesta».