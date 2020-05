Gaich, l’Inter c’è con un altro club di Serie A: la conferma dal San Lorenzo

Gaich è uno degli attaccanti più promettenti del calcio argentino. Gioca nel San Lorenzo, ha già segnato diversi gol fra campionato e nazionali giovanili e si sta imponendo anche fuori dal Sud America. TyC Sports segnala come l’Inter, così come un altro club di Serie A (e non solo), abbia manifestato interesse.

ATTACCANTE DI PESO – “Il San Lorenzo sa che le chances di permanenza di Adolfo Gaich per molto tempo sono ben poche. Il cordobese ha, da diverso tempo, interessi dall’Europa e nell’ultimo mercato è stato vicino a trasferirsi al Club Brugge in Belgio, con l’operazione saltata all’ultimo momento. Nonostante lo stop per il Coronavirus, che creerà grossi problemi alle finanze di molti club e al mercato, c’è chi punterà Gaich.

La punta ha già avuto diversi sondaggi. Da un presunto interesse del Barcellona si è arrivati a un’offerta irrisoria, per quanto bassa, dell’Atlético Mineiro. Per l’attaccante, che nell’ultima Superliga ha segnato cinque gol in dodici partite (di cui solo sette da titolare), si sono mossi altri club rispetto a quelli appena menzionati. Secondo quanto conferma Marcelo Tinelli (presidente del San Lorenzo, ndr) lo vogliono Inter e Atalanta dalla Serie A, il West Bromwich dall’Inghilterra e il Gent dal Belgio. La sua clausola rescissoria è quindici milioni di dollari. In aggiunta, negli ultimi giorni è uscita una voce su Gaich nel mirino del PSG“.

Fonte: TyC Sports