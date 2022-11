Gagliardini via per Alcaraz? Possibile guadagno Inter con anticipo – SM

Gagliardini è in scadenza di contratto al 30 giugno e per il momento non si sono aperte possibilità di rinnovo. Stando a Sport Mediaset il suo addio a gennaio può aiutare l’Inter a prendere Alcaraz (vedi articolo).

SPAZIO IN ROSA – Roberto Gagliardini può essere arrivato al termine della sua esperienza all’Inter, cominciata a gennaio 2017. Poco impiegato da Simone Inzaghi in questa stagione, peraltro con prestazioni non certo entusiasmanti, è in scadenza di contratto e a oggi non si pensa al rinnovo. Motivo per cui, con una cessione a gennaio, l’Inter anticiperebbe l’addio di Gagliardini riuscendo anche a ottenere un minimo di indennizzo. Secondo Sport Mediaset, se il centrocampista decidesse di andare via subito, l’Inter andrebbe spedita su Carlos Alcaraz del Racing Club. L’operazione costa quindici milioni di euro circa, gestibili con contropartite tecniche. Gagliardini aiuterebbe a coprire la parte cash.