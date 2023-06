Gagliardini, futuro in Serie A? Una squadra interessata – Sky

Roberto Gagliardini lascerà l’Inter a parametro zero, dal prossimo 30 giugno il suo contratto andrà in scadenza. Gianluca Di Marzio parla di un possibile futuro in Serie A su Sky Sport.

FUTURO – Roberto Gagliardini sta per concludere la sua esperienza con l’Inter. Il giocatore lascerà il club nerazzurro a parametro zero dopo 7 anni. Il 30 giugno il contratto dell’italiano scade, ma il suo futuro potrebbe ancora essere in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Monza vorrebbe Gagliardini, in particolare si sta muovendo Adriano Galliani.