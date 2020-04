Gagliardini seguito dal Torino, possibile scambio con l’Inter? – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” il Torino sarebbe interessato a Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, per rafforza il centrocampo. Possibile scambio con i nerazzurri?

GAGLIARDINI – Roberto Gagliardini da tempo è seguito dal Torino e in vista della prossima stagione vorrebbe prima di tutto rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Longo. L’Inter non lo ha mai messo in vendita, ma si è detta sempre interessata ad Armando Izzo per la difesa a tre di Antonio Conte. Non è da escludere una possibile trattativa tra Inter e Torino per uno scambio.