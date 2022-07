Gagliardini, richiesta all’Inter! Ma al momento bloccato – SI

Gagliardini resta fra i giocatori relativamente in bilico per quanto riguarda l’Inter. Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia, parla di una richiesta ricevuta dalla società per venderlo.

VA VIA? – Roberto Gagliardini ha un anno di contratto residuo con l’Inter, quindi senza rinnovo può andare via da qui a un mese per non lasciare il club al termine di questa stagione a parametro zero. Alfredo Pedullà lo accosta al Monza: «So che hanno chiesto Gagliardini all’Inter. La situazione si è bloccata, vediamo se si potrà riaprire più avanti». Per i brianzoli, nel tardo pomeriggio, Adriano Galliani ha parlato delle priorità sul mercato (vedi articolo).