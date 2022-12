Gagliardini reclama spazio, addio Inter possibile. Ma non è il solo! − Sky

Gagliardini può lasciare l’Inter alla ricerca di maggior minutaggio. Solo 267 i minuti giocati dal centrocampista. Peggio di lui un altro giocatore, mai visto in campo

POCO SPAZIO − Luca Cilli, su Sky Sport 24, dà aggiornamenti sui giocatori poco utilizzati da Inzaghi: «Gagliardini reclama più spazio. Ne ha avuto poco durante la prima parte di stagione sia in Italia che in Champions League. Potrebbe lasciare l’Inter per giocare con una continuità differente. Ci sono anche altri giocatori che hanno avuto pochissimo minutaggio, se non nullo, come Dalbert, che però ha subito un grave infortunio in estate tant’è che è svanita la speranza di poter lasciare l’Inter per andare in un altro club».