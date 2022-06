Gagliardini, no a un club di Serie A. Si va verso la permanenza all’Inter – SM

Gagliardini chiede più spazio all’Inter, o eventuale cessione. Il club ha aperto a questa possibilità, ma in assenza di squadre interessate la permanenza resta l’opzione più scontata. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, un club di Serie A sarebbe interessato a lui.

NO A UN CLUB – Roberto Gagliardini vorrebbe ritrovare più continuità all’Inter o altrove, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset il calciatore avrebbe immediatamente arenato sul nascere il sondaggio del Torino. Il club granata si è mostrato interessato nei suoi confronti, cercando di intavolare una trattativa che però non ci sarà. La permanenza all’Inter (come confermato ieri dal suo agente ai nostri microfoni), resta l’opzione più scontata.

Fonte: Sportmediaset