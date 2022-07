Gagliardini, il Monza non si è tirato indietro: due opzioni per lasciare l’Inter – SI

Gagliardini ha un anno residuo di contratto e, pur non essendo un cedibile sicuro (vedi articolo), può comunque lasciare l’Inter. Pedullà, da Aspettando Calciomercato su Sportitalia, ribadisce l’opzione Monza con due strade: accettare ora oppure andare a scadenza.

VA VIA SUBITO O NEL 2023? – Alfredo Pedullà fa il punto: «L’operazione Roberto Gagliardini è stata una proposta fatta dal Monza una quindicina di giorni fa. È in scadenza di contratto con l’Inter, ci penserà: evidentemente non ha ancora sciolto le riserve. Il mercato è lungo, quello che non si fa a metà luglio si può fare a metà agosto. Gagliardini può anche decidere di andare in scadenza».