Gagliardini, l’Inter prova ad anticipare l’addio ma lui si oppone: la situazione – TS

Il contratto di Roberto Gagliardini scadrà a giugno e molto probabilmente non sarà rinnovato. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’Inter proverà ad anticipare la cessione per evitare di perderlo a zero, ma lui vorrebbe restare.

ADDIO ANTICIPATO – Roberto Gagliardini in questa stagione ha giocato complessivamente 267 minuti con la maglia dell’Inter, solo 173′ in Serie A. Vale a dire solo nove spezzoni di partita tra campionato e Champions League. Come già ribadito in più riprese, il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e molto probabilmente non verrà rinnovato. Ecco perché la dirigenza dell‘Inter valuta il possibile addio anticipato già a gennaio, con il club che incasserebbe un conguaglio chiaramente non troppo elevato, ma che potrebbe far comodo alle casse nerazzurre. Tuttavia, nonostante gli interessi di Cremonese, Monza e Siviglia, l’idea del calciatore sarebbe quella di restare fino al termine della stagione. Sia per provare con orgoglio a giocarsi le sue chance, sia per eventualmente decidere in estate, con pazienza, la sua prossima destinazione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna