Gagliardini lascia l’Inter in estate, già individuato il sostituto in rosa – TS

In estate per l’Inter ci sarà una piccola rivoluzione. L’obiettivo è rendere la gestione più sostenibile abbassando il monte ingaggi con giovani forti e di sicura prospettiva. Saranno quindi in molti a partire e uno di questi è sicuramente Gagliardini. Come riportato da Tuttosport, la società ha individuato il suo sostituto in un giovane già di proprietà.

ALTERNATIVA A BASSO COSTO − Roberto Gagliardini in estate sarà uno dei calciatori destinati a lasciare l’Inter. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e come già compreso diverse settimane fa non rinnoverà il suo contratto. Il calciatore sarà quindi libero di accasarsi in una squadra che possa garantirgli più spazio e continuità. Ciò fa però felice anche la dirigenza, che ha come obiettivo quello di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. In previsione di questo addio la società non si è fatta trovare impreparata è ha già individuato il profilo che andrà a prendere il posto di Gagliardini. Per Tuttosport si tratta di Giovanni Fabbian, giovane talento di proprietà dell’Inter che in questa stagione sta ben figurando in prestito alla Reggina. Il classe 2003 piace molto a Simone Inzaghi e può garantire ai nerazzurri un’alternativa di grande prospetto a costo zero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino