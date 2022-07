L’Inter secondo quanto riportato da Sportmediaset ha ricevuto un’offerta da un club neo-promosso in Serie A per Roberto Gagliardini. Club e giocatore ci pensano.

NUOVA OFFERTA – La dirigenza del Monza ha fatto un’offerta all’Inter per Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro sta valutando se andarci subito o andare in scadenza, come ha fatto Ranocchia, passato in biancorosso

Fonte: Sportmediaset