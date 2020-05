Gagliardini contropartita per Chiesa all’Inter? Occhio a Castrovilli

Torna a riaccendersi l’interesse della Fiorentina per Roberto Gagliardini. Già in estate la società viola ha fatto un sondaggio per il numero 5 dell’Inter, rimasto tuttavia a Milano. Secondo quanto riporta “TuttomercatoWeb”, il suo nome potrebbe entrare in un’eventuale trattativa in cui Chiesa segue il percorso inverso. Senza trascurare Castrovilli, molto apprezzato da Conte.

GIRI IMMENSI – Roberto Gagliardini e Federico Chiesa sono due giocatori molto diversi, sotto molteplici punti di vista. Tuttavia, i loro destini potrebbero presto incrociarsi lungo l’asse che unisce Milano e Firenze. Giuseppe Marotta e l’Inter hanno manifestato l’interesse per il giocatore della Fiorentina, ritenuto perfetto per la fascia destra di Antonio Conte. Il cartellino del 23enne figlio d’arte ha un prezzo ritenuto molto esoso, e quindi i nerazzurri sono al lavoro per capire come limarlo. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire Roberto Gagliardini nella trattativa. Il centrocampista centrale piace molto ai viola, che lo seguono da diverso tempo. In nerazzurro, agli ordini di Antonio Conte, non ha trovato molto spazio, complici anche gli abituali fastidi muscolari. Non dovesse essere sufficiente per arrivare Chiesa, attenzione anche a Gaetano Castrovilli, che piace molto a Conte. Il centrocampista ha ribadito il suo amore per Firenze (vedi articolo), ma l’Inter è intenzionata a provarci ugualmente.