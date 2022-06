Gagliardini chiede spazio all’Inter: cessione possibile. Due per sostituirlo – CdS

Gagliardini ha espresso il desiderio di giocare di più, ma l’Inter lo vede come un sostituto. In caso di cessione, il club pensa a due possibili sostituti per il futuro.

ZERO OFFERTE – Futuro in bilico all‘Inter per Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano chiede più spazio, ma Simone Inzaghi lo vede come sostituto di Nicolò Barella. Per il momento lui non ha offerta, e a Londra è stato proposto a intermediari da Ausilio. Per la sua eventuale sostituzione sono stati offerti Loftus-Cheek del Chelsea ed Ederson della Salernitana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.