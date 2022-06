Gabriel Jesus tra Arsenal e Tottenham. Lautaro Martinez al sicuro? – GDM

L’Inter deve provare a resistere ai vari assalti per i suoi big. Un nome caldo è quello di Lautaro Martinez che potrebbe vedere il suo destino legato a quello di Gabriel Jesus.

DESTINO – Un destino incrociato quello tra Gabriel Jesus e Lautaro Martinez? Andiamo con ordine. Come scrive bene Gianlucadimarzio.com l’Arsenal e il Tottenham hanno messo nel mirino il giocatore del Manchester City. Se gli Spurs insomma chiudessero per il brasiliano, di certo non andrebbero su Lautaro Martinez. Ma anche l’Arsenal, vecchia squadra che ha corteggiato il Toro per lungo tempo, magari si potrebbe far di nuovo presente. Il mercato ancora ufficialmente deve aprirsi, vedremo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com