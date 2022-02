Gabriel Jesus, Inter tra i club in corsa. Nerazzurri sfruttano una situazione?

L’Inter sarebbe tra i club che hanno nel mirino Gabriel Jesus, attaccante brasiliano 24enne del Manchester City: il punto.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Inter è tra le tante società che che stanno seguendo da vicino la situazione riguardante Gabriel Jesus. Il contratto dell’attaccante brasiliano è in scadenza nel 2023 e, se non dovesse rinnovare il contratto la prossima estate, questa sarebbe l’ultima occasione in cui il Manchester City potrebbe guadagnare con una cessione. Al club nerazzurro intendono sfruttare questa situazione per prendere il 24enne. Al Citizens non vedono male uno scambio con Lautaro Martinez.

