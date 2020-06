Gabriel Jesus (in rotta con Guardiola) idea per...

Gabriel Jesus è la nuova idea di mercato dell’Inter nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse partire per Barcellona. I nerazzurri seguono Aubameyang e Andrea Belotti, ma la situazione legata al brasiliano, in rotta con il suo tecnico, potrebbe favorire la trattativa.

IDEA DI MERCATO – C’è anche Gabriel Jesus tra i possibili sostituti di Lautaro Martinez in caso di cessione. L’attaccante brasiliano piace alla dirigenza dell’Inter, che lo seguiva sin dai tempi della Juventus. Così come Piero Ausilio, che nell’estate del 2016 lo aveva trattato prima del Manchester City di Pep Guardiola, ma poi decise di puntare su Gabigol che a Milano ha fallito facendo rimpiangere il classe 1997 di San Paolo. Gabriel Jesus quest’anno ha trovato più minutaggio rispetto le altre stagioni, ma spesso gli è stato preferito Sergio Aguero, e il rapporto con Pep Guardiola non è dei migliori. In più c’è il punto interrogativo chiamato Champions League: il Manchester City attende il verdetto del Tas di Losanna. Il prezzo del suo cartellino si aggira quasi sui 70 milioni di euro, con un contratto fino al 2023. Le alternative sono Aubameayang, attaccante da 25-30 gol a stagione, e Andrea Belotti, ma solo se dovesse chiedere la cessione al Torino.

Fonte: Corriere dello Sport.