Gabigol via dall’Inter: due le destinazioni più probabili – TS

Gabriel Barbosa “Gabigol”, rientrato all’Inter dopo il prestito al Flamengo, non tornerà ad indossare la maglia nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno dichiarato apertamente che il brasiliano non rientra nei piani del club e di Conte: “Tuttosport” fa il punto sulle offerte più interessanti pervenute al club nerazzurro.

PROFETA IN PATRIA – Gabigol è di nuovo un giocatore dell’Inter dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, a differenza dei giocatori che si sono allenati agli ordini di Antonio Conte nei giorni scorsi, il brasiliano è rimasto in patria a godersi un periodo di meritata vacanza. Per il classe 1996 si è appena conclusa la migliore stagione della sua carriera: 43 gol in 59 presenze col Flamengo, tre trofei di squadra e uno individuale. Oltre al campionato carioca e quello brasiliano, Gabigol ha vinto la Copa Libertadores (decisa da una sua doppietta) e anche il Pallone d’Oro sudamericano 2019. Una stagione straordinaria che rinfranca la dirigenza dell’Inter.

OFFERTE CALDE – Il club più vicino all’acquisto di Gabigol è proprio il Flamengo. Con la dirigenza rubonegra, l’Inter ha un accordo verbale: 16 milioni di euro più il 20% su una futura cessione del giocatore. Una cifra leggermente inferiore a quella ipotizzata da Giuseppe Marotta, più orientato all’incasso di almeno 20 milioni. Cifra che forse potrebbe sborsare il West Ham, altro club interessato a Gabigol. Ora è tutto nella mani del giocatore: spetta a lui scegliere la destinazione che più lo aggrada, anche in base all’offerta di ingaggio. L’Inter gli garantiva 3 milioni di euro a stagione, lui vorrebbe un importo superiore. Secondo Globo Esporte, l’entourage del giocatore è orientato alla permanenza al Flamengo, con cui si terrà un incontro nei prossimi giorni.