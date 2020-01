Gabigol tratta col Flamengo, assist per l’Inter per...

Gabigol tratta col Flamengo, assist per l’Inter per Vidal – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Gabigol è tornato a parlare col Flamengo. L’Inter punta a cederlo per mettere insieme un rilancio per Vidal.

TORNA IL FLAMENGO – E se fosse Gabigol a dare lo sprint decisivo per raggiungere Vidal? Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un riavvicinamento tra l’attaccante e il Flamengo. Magari legato alle voci brasiliane che lo davano di rientro in Italia già questa settimana per discutere del suo futuro con l’Inter. Ad ogni modo, dopo aver chiesto addirittura 4 milioni di euro d’ingaggio, Gabigol avrebbe abbassato decisamente le sue richieste. Superato quell’ostacolo, non sarebbe complicato concludere l’intesa anche con l’Inter. Anche se in viale della Liberazione proveranno a ottenere qualcosa di più rispetto ai 18 milioni di euro, più il 20% sulla rivendita, pattuiti sin dalla fine di agosto.

RILANCIO SU VIDAL – La certezza di vendere Gabigol potrebbe dare elementi in più all’Inter per migliorare, e magari articolare in maniera diversa, l’offerta al Barcellona per Vidal. Ormai è chiaro che la valutazione di 12 milioni è troppo bassa, a prescindere dalla formula dell’operazione. La società catalana non ne vuole meno di 20, senza contare poi che poi ci sarebbero da convincere Valverde e una parte della dirigenza. Intanto la comitiva blaugrana è decollata per l’Arabia Saudita e sull’aereo, evidentemente, c’era pure Vidal. Come previsto, insomma, il nuovo assalto scatterà soltanto al ritorno.