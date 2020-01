Gabigol, quasi fatta tra Inter e Flamengo: dettagli da sistemare – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, sembra a un passo la cessione a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo: accordo trovato tra l’Inter e il club brasiliano, restano solo dei dettagli da sistemare

ACCORDO IN CHIUSURA – L’offensiva dell’Inter sul mercato, che sta chiudendo il cerchio per Christian Eriksen, Ashley Young e Olivier Giroud, porta anche il nome di Gabigol. L’attaccante brasiliano è infatti ormai a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore del Flamengo, dopo una stagione in prestito da incorniciare. Il club nerazzurro e il club carioca hanno trovato un accordo sulla base di 20 milioni fissi più bonus, quelli su cui si sta discutendo prima dell’arrivo della fatidica fumata bianca