Gabigol-Inter, svelate le cifre dell’offerta del Flamengo. A breve novitÃ ?

Gabigol-Inter, svelate le cifre dell’offerta del Flamengo. A breve novità?

Condividi questo articolo

Dal Brasile giunge un aggiornamento sul futuro fo Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Flamengo

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Terra.com.ct, l’offerta del Flamengo all’Inter per acquistare Gabigol a titolo definitivo corrispondere a 15 milioni di euro. Il club brasiliano grazie a questa proposta confiderebbe al più presto la trattativa con il club nerazzurro. Allo stesso tempo la società di Rio de Janeiro avrebbe già raggiunto un accordo per l’ingaggio del giocatore per le prossime tre stagioni. Sarebbero quindi attese ad ore altre notizie sul futuro del giocatore. Sarebbe infatti previsto un incontro a Doha, dove il Flamengo dovrà disputate la finale del Mondiale per Club, tra la società carioca e l’entourage di Gabigol per aggiornarsi sulla questione.