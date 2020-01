Gabigol, futuro ancora da definire. Inter rifiuta una proposta – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il futuro di Gabriel “Gabigol” Barbosa è ancora da definire. Il giocatore sarà a Milano in settimana per parlare con la società dell’Inter proprio delle prossime mosse, con la proposta del West Ham (rispedita al mittente) da una parte e la voglia del Flamengo di riscattarlo dall’altra.

MOSSE PER IL FUTURO – Continua l’attesa per definire con certezza il futuro di Gabigol. Per ora l’unica proposta ufficiale arrivata in casa Inter è stata quella del West Ham, che ha però chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Offerta rimandata al mittente da parte dei nerazzurri, che vogliono cedere il brasiliano a titolo definitivo. La pretendente più accreditata resta il Flamengo, squadra per cui Gabriel Barbosa ha giocato nell’ultima stagione, vincendo campionato, Copa Libertadores e Pallone d’oro sudamericano. Il club carioca è al lavoro per “riscattare” il giocatore (sebbene il prestito sia ufficialmente terminato alla fine del 2019), ma il problema più grande è il contratto: l’attaccante chiede infatti 4 milioni di euro a stagione, una cifra che i rossoneri potrebbero non riuscire ad assicurargli.

INCONTRO – Gabigol, secondo le voci che filtrano dal brasile e riportate dalla “rosea”, dovrebbe essere a Milano in settimana proprio per definire il suo futuro con la società. Oltre ai due club sopracitati, nelle ultime settimane si è sparsa anche la voce di un possibile interessamento del Chelsea. Quel che è (quasi) sicuro è che alla chiusura di mercato il giocatore dovrebbe non essere più ufficialmente un tesserato nerazzurro.