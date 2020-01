Gabigol-Flamengo, situazione incerta: Inter cambia termini accordo? – UOL

Gabigol ancora a metà strada tra Inter e Flamengo (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da UOL Esporte, il club nerazzurro avrebbe intenzione di cambiare i termini dell’accordo raggiunto con il club brasiliano per incassare di più. Di seguito i dettagli

A METÀ STRADA – Gabigol si trova ancora a metà strada tra Inter e Flamengo. Il club brasiliano ha già raggiunto un accordo con il giocatore, ma deve ancora trattare con l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno intenzione di cambiare i termini dell’intesa per incassare più soldi da investire per Christian Eriksen (vedi articolo).

VARIAZIONE – L’Inter inizialmente aveva accettato l’offerta del Flamengo per Gabigol, vale a dire 16 milioni di euro per l’80% del cartellino. Ora l’intenzione della società nerazzurra è quella di mantenere una percentuale ancora più bassa del cartellino di Gabigol, cioè del 10% o addirittura del 5%, per incassare più soldi e investire per Eriksen. Se il Flamengo acquistasse il 90%, l’Inter incasserebbe 18 milioni di euro. Intanto il Flamengo, in attesa di sbloccare la situazione Gabigol, si appresta a presentare Pedro.

Fonte: uol.com.br – Mauro Cezar Pereira