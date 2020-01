Gabigol-Flamengo, quasi tutto fatto con l’Inter! Ecco cosa manca – AP

Gabigol stavolta sembra proprio che sia vicino alla cessione a titolo definitivo: ormai mancherebbero solo pratiche burocratiche per l’addio all’Inter

TWEET – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, mancherebbero solo alcuni documenti per poter dire davvero che Gabigol è un giocatore del Flamengo a titolo definitivo. Questo il messaggio del giornalista esperto di calciomercato di “SportItalia” pubblicato su Twitter in merito al futuro dell’attaccante dell’Inter: “Gabigol sta per ballare di nuovo il Flamengo: documentazione quasi pronta”.