Gabigol-Flamengo, nessun incontro: torna all’Inter. I tempi dell’addio

Condividi questo articolo

Gabigol ha vissuto dei mesi straordinari con la maglia del Flamengo, tra i trofei conquistati e i tanti gol realizzati. L’attaccante era in prestito dall’Inter che attualmente sta ancora trattando la cessione con i brasiliani. Di seguito le ultime novità sul suo futuro, riportate da O Globo

TRATTATIVA DA DEFINIRE – Dopo il Mondiale per Club era atteso l’incontro decisivo tra la dirigenza del Flamengo e i rappresentanti di Gabigol. I passi decisivi, però, non sono ancora stati fatti e a questo punto l’attaccante tornerà a disposizione dell’Inter. Come già annunciato da Marotta, però, il brasiliano non rientra nei piani e resta assolutamente in piedi la sua cessione al Flamengo. Le prime settimane di gennaio dovrebbero essere quelle decisive per lo svolgimento dell’incontro e l’accelerazione della trattativa. L’Inter aspetta di capire i margini e le condizioni, mentre imposta il resto del mercato.