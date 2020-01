Gabigol-Flamengo, lunedì giorno chiave. Soldi freschi per l’Inter

Secondo il giornalista di “Sport Mediaset”, Marco Barzaghi, il Flamengo sarebbe pronto a chiudere per Gabigol ufficializzandolo lunedì. Plusvalenza importante per l’Inter, che potrà reinvestire quei soldi su Christian Eriksen e non solo.

SOLDI FRESCHI – Gabigol al Flamengo, here we go! Il club carioca è vicinissimo alla chiusura per l’attaccante di proprietà dell’Inter. Marco Barzaghi, giornalista di “Sport Mediaset”, riporta anche i dettagli dell’operazione in un tweet sul suo profilo. Venti milioni cash nelle casse dell’Inter, più il 20% sulla futura rivendita. Per il club nerazzurro, si tratterebbe di una plusvalenza importante, attorno ai 10 milioni. Soldi che i nerazzurri investiranno su trattative importanti, e ad occhio e croce Christian Eriksen potrebbe rientrare in questa lista.