Gabigol, Flamengo irremovibile! Si teme uno scenario con l’Inter – O Globo

Le trattative per il nuovo contratto che potrebbe percepire Gabigol in caso di trasferimento a titolo definitivo dall’Inter al Flamengo

IL PUNTO – Secondo quanto riportato dal sito di O Globo, il Flamengo non avrebbe intenzione di aumentare l’offerta per il contratto che dovrebbe percepire Gabigol in caso di approdo a titolo definitivo al club rossonero. Allo stesso modo l’attaccante brasiliano vorrebbe ricevere le stesse cifre che gli riconosce l’Inter. Una situazione che non si starebbe sbloccando nemmeno con la cessione di Reinier al Real Madrid. Il timore della società brasiliana sarebbe che squadre inglesi come Chelsea e West Ham possano trovare un accordo sia con la dirigenza dei nerazzurri che con l’entourage del giocatore. Il Flamengo, ancora ottimista, spererebbe di scongiurare questo scenario all’apertura della finestra di mercato internazionale, vale a dire dal 10 gennaio. A partire da quella data i vertici della compagine carioca intensificheranno i colloqui con il procuratore Junior Pedrozo e il padre del calciatore, Valdemir Silva, per cercare di arrivare alla fumata bianca.