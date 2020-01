Gabigol, Flamengo ci prova ma Inter guarda al Chelsea: scambio? – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, nonostante il continuo pressing del Flamengo, l’Inter preferirebbe trattare la cessione di Gabigol con i club inglesi interessati al brasiliano. Tra questi il Chelsea, con cui potrebbe aprirsi un’ipotesi di scambio con Olivier Giroud

OPZIONE BRASILIANA – Terminato ufficialmente il prestito con il Flamengo, Gabigol è tornato all’Inter con l’inizio del nuovo anno. Una permanenza destinata però a non durare, dal momento che il giocatore è in partenza e non è nemmeno considerato da Antonio Conte per i suoi piani. La società più interessata a lui resta sempre il club carioca, al quale il giocatore ha permesso di vincere campionato e soprattutto Copa Libertadores, che vorrebbe riscattarlo a cifre non troppo elevate.

SCAMBIO IN VISTA – Per questo l’Inter preferirebbe trattare con i club della Premier League che hanno mostrato interesse in Gabigol. Tra queste, secondo le voci, ci sarebbe anche il Chelsea con cui potrebbe anche aprirsi un’ipotesi di scambio con Olivier Giroud, giocatore che ai nerazzurri interessa come vice Lukaku. Al momento, però, da Londra non sono ancora arrivate né proposte ufficiali, né offerte.