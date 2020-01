Gabigol-Flamengo, si chiude? Braz: “Fatto passi in avanti in riunione”

Gabigol è pronto a tornare al Flamengo, stavolta a titolo definitivo. Marcos Braz, vicepresidente del club di Rio de Janeiro, ha parlato in conferenza stampa dell’attaccante fuori dal progetto dell’Inter, spiegando di essersi riunito con lui nelle scorse ore.

VERSO LA CONCLUSIONE – Questa potrebbe essere l’ultima settimana di Gabigol da giocatore dell’Inter. L’attaccante brasiliano, arrivato tre anni e mezzo fa e mai realmente dentro gli schemi nerazzurri, è rientrato formalmente dal prestito al Flamengo. Tuttavia era scontata una sua cessione, dopo le parole anche di Giuseppe Marotta (vedi articolo), non avendo nemmeno fatto ritorno in Europa, e sembra che i rossoneri la stiano spuntando. Il vicepresidente Marcos Braz, in conferenza stampa, annuncia: «Abbiamo avuto una riunione molto buona ieri, abbiamo fatto passi in avanti. Avevo detto che la prossima settimana sarebbe stata quella buona, spero che la fine sia felice. Conta sempre la decisione del giocatore». Per Gabigol si prospetta dunque la permanenza in Brasile e al Flamengo, stavolta a titolo definitivo.