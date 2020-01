Gabigol-Flamengo, avanti tutta! Intanto strada spianata per Pedro – AP

Condividi questo articolo

Gabigol è il più grande desiderio del Flamengo, che nel frattempo ha spianato la strada per l’arrivo di Pedro dalla Fiorentina. L’incontro tra l’agente dell’attaccante e il club viola è andato bene. Ora avanti tutta per il doppio colpo. Di seguito i dettagli, svelati da Alfredo Pedullà

DOPPIO COLPO – Gabigol è il sogno del Flamengo, che nel frattempo ha spianato la strada per Pedro della Fiorentina: “Strada spianata dalla settimana scorsa per Pedro al Flamengo. E l’accelerata di ieri ha portato alla prevedibile fumata bianca di oggi dopo l’incontro tra l’agente dell’attaccante e la Fiorentina. Operazione da 14 milioni che consente ai viola di tenere sotto controllo il cartellino dell’attaccante nel caso decidesse di riacquisirlo, anche questo era un passaggio chiaro. Ora il Flamengo ha voglia di regalarsi il doppio colpo, avanti tutta per Gabigol”. E anche l’Inter ci spera per avere risorse fresche da investire su Christian Eriksen.

Fonte: alfredopedulla.com