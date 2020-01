Gabigol, fissato vertice agenti-Flamengo! Spettro West Ham – O Globo

Giungono nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter, Gabigol, richiesto non solo dal Flamengo ma anche dal West Ham

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da O Globo, non ci sarebbe ancora un accordo tra Gabigol e Flamengo sull’ingaggio che dovrebbe percepire in caso di trasferimento a titolo definitivo dall’Inter. La richiesta dell’attaccante sarebbe di 3 milioni di euro a stagione, ben oltre il tetto agli stipendi del club brasiliano. Per questa ragione sarebbe fissato un vertice tra la dirigenza dei rossoneri e gli agenti del giocatore carioca per l’inizio della prossima settimana. Il Flamengo sarebbe intenzionato a chiudere su questo punto in quanto sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il West Ham. Per questo motivo l’intesa estiva raggiunta con l’Inter sulla base di 16 milioni per l’80% del cartellino più il 20% per una futura rivendita potrebbe essere aumentato.