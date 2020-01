Gabigol dall’Inter? Braz (vp Flamengo) vota: “In una scala da 0 a 10 dico…”

Condividi questo articolo

Il possibile trasferimento di Gabigol dall’Inter al Flamengo a titolo definitivo tiene banco in Brasile nelle ultime settimane

DICHIARAZIONI – Queste le parole rilasciate all’edizione brasiliana di Fox Sports dal vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, sul possibile ritorno, ma a titolo definitivo, di Gabigol dall’Inter: «Possibilità di arrivo di Gabigol in una scala da 0 a 10? 6.5. In questa settimana ho detto che abbiamo avuto incontri, progressi, risultati positivi in questi summit. Crediamo che la prossima settimana avremo un finale. Spero che sia un lieto fine, il nostro desiderio è quello di farlo rimanere qui. Andiamo con calma. Confermo che il Flamengo sta ancora cercando di riuscire ad ottenere la sua firma». L’emittente televisiva carioca ha quindi ribadito l’esistenza di un accordo verbale sulla base di circa 16 milioni di euro. Tuttavia – sottolineano – i nerazzurri vorrebbero una cifra superiore per il cartellino dell’attaccante verdeoro.