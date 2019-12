Gabigol da cedere per 2 big ma l’Inter sostituisce pure Politano: un nome – SM

La cessione di Gabigol permetterà all’Inter di mettere mano al portafogli, ma non in attacco. Come ripreso da “Sport Mediaset”, all’addio del classe ’96 brasiliano dovrà aggiungersi quello di Politano, per cui è già stato individuato l’erede da dare a Conte

ATTACCO DA COMPLETARE – L’Inter per gennaio sta lavorando almeno su tre tavoli, forse quattro. In difesa e sulla fascia sinistra con Matteo Darmian e Marcos Alonso (vedi ultime novità). A centrocampo con Arturo Vidal (vedi articolo). E in attacco? L’acquisto in attacco dipende dalle condizioni fisiche di Alexis Sanchez una volta superato l’infortunio. Ma non solo. Dipende anche da cosa farà Matteo Politano che, in caso di cessione, l’Inter sostituirà con Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea in quanto in scadenza di contratto. Va segnalata infatti una brusca frenata con il Napoli per lo scambio tra Fernando Llorente e lo stesso Politano. Prima di tutto, però, l’intenzione dell’Inter è quella di monetizzare da “Gabigol”, chiedendo al Flamengo più dei 22 milioni pattuiti tempo fa. I soldi della cessione definitiva di Gabriel Barbosa servono per coprire il doppio investimento per Marcos Alonso e Vidal. Tutto molto incastrato, in attesa di ulteriori novità.