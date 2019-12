Gabigol al Flamengo? Offerta fatta all’Inter, alternativa dalla Serie A

Gabigol è stato il grande protagonista del 2019 del Flamengo, che ha vinto Brasileirao e CONMEBOL Libertadores. L’attaccante è in prestito dall’Inter fino al 31 dicembre, ma la finale del Mondiale per club col Liverpool non dovrebbe essere stata la sua ultima in rossonero. Il sito brasiliano UOL, tuttavia, segnala un’alternativa proveniente dalla Serie A.

CAMBI IN ATTACCO – Gabigol è in prestito dall’Inter al Flamengo sino al 31 dicembre. Non dovesse arrivare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo il giocatore, formalmente, da mercoledì dovrà fare ritorno in nerazzurro, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti. Il sito brasiliano UOL parla di un’offerta da sedici milioni di euro, già presentata dal club brasiliano. C’è una possibilità che l’attaccante rientri all’Inter ma solo temporaneamente, non rientrando nei piani di Antonio Conte e della dirigenza, con il mese di gennaio che dovrebbe portare a una tranquilla chiusura della trattativa. Intanto, però, il Flamengo guarda con attenzione alla Serie A: interessa anche Pedro, centravanti della Fiorentina. Il brasiliano, preso in estate dal Fluminense, ha trovato poco spazio in viola e potrebbe andare via in prestito. Farà coppia d’attacco con Gabigol al Flamengo nel 2020?

Fonte: UOL.com.br