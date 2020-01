Gabigol, accordo con il Flamengo: Inter tratta la cessione – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport” è arrivato l’accordo tra il Flamengo e Gabigol per il ritorno di quest’ultimo in pianta stabile in squadra. Ora l’Inter può sedersi a trattare con il club rossonero per la cessione a titolo definitivo. Un incasso che andrebbe ad arricchire le casse nerazzurre in vista del mercato di gennaio.

ACCORDO TROVATO – Intesa raggiunta tra Gabigol e il Flamengo: contratto fino alla fine del 2024 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus. Sicuramente una buona notizia per l’Inter che ora, forte della scelta del giocatore, può sedersi al tavolo a trattare con i campioni di Brasile e del Sud America. L’obiettivo è quello di far partire l’attaccante a titolo definitivo, dopo averlo rivalutato a suon di gol e trofei vinti nel suo Paese natio.

AL LAVORO PER LA CESSIONE – Il primo accordo tra i due club a novembre si aggirava intono ai 18 milioni di euro, più il 20% del guadagno su un’eventuale rivendita. Al momento però, dopo gli ultimi trofei conquistati e la vittoria del Pallone d’oro sudamericano, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio puntano a strappare un accordo migliore. Una plusvalenza che permetterà all’Inter di lanciarsi sul mercato a gennaio.