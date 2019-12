Gabigol, -3 a fine prestito: sogno Premier League. Flamengo spera – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, continuano le trattative per la cessione di Gabigol da parte dell’Inter. Il giocatore non sarebbe però convinto di restare al Flamengo e sogna una chance in Europa, precisamente in Premier League.

PRESTITO AL TERMINE – Tra tre giorni, Gabigol sarà di nuovo un giocatore dell’Inter. Il prestito al Flamengo scade infatti al 31 dicembre e, al momento, un accordo per il riscatto non è ancora stato trovato. L’Inter chiede 20 milioni di euro per il giocatore, autore di una stagione strepitosa con 34 gol all’attivo e la vittoria di Copa Libertadores e Brasileirao. Una cifra che i brasiliani sarebbero anche disposti a spendere, ma il giocatore vorrebbe avere un’altra occasione in Europa.

SOGNO EUROPEO – Il sogno di Gabigol resta infatti sempre la Premier League, come già dichiarato a più riprese. Il problema è che, al momento, nonostante i suoi numeri stagionali nessun club inglese si è ancora fatto avanti per acquistarlo. Quel che è certo è che dal primo gennaio non tornerà ad Appiano Gentile e non si rimetterà a disposizione di Antonio Conte e, se la situazione non si dovesse sbloccare, si potrebbe convincere definitivamente a restare un giocatore del Flamengo, permettendo così all’Inter di incassare i 20 milioni necessari per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio.