Gabbiani, l’agente: «Interesse Inter? Vi spiego, al momento è così»

Il futuro di Giacomo Gabbiani resta ancora tutto da definire, ma una cosa è certa: l’attaccante classe 2006 ha lasciato un’impronta forte nel campionato Primavera 1. E su di lui, riportava la stampa, aveva messo il mirino anche l’Inter U23.

INTER U23 – Giacomo Gabbiani, con 28 gol in 37 presenze, si è laureato capocannoniere del campionato Primavera1, diventando uno dei protagonisti assoluti della stagione. Grazie alle sue prestazioni, la Cremonese è riuscita a conquistare la salvezza nel massimo campionato giovanile. Gabbiani non si è fatto notare solo per i numeri, ma anche per la continuità e la maturità mostrate in campo, al punto da attirare l’attenzione di diversi club. Dopo una stagione da protagonista anche con l’Under 20, per lui si avvicina il momento del salto tra i professionisti. Nel frattempo, il suo procuratore Matteo Preziosi a MondoPrimavera ha risposto così: «Non c’è nessun interesse da parte del club nerazzurro» .