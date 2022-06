Futuro Radu, Damiani jr: «Via dall’Inter in prestito. Dove? Italia o Francia»

Sul futuro di Ionut Andrei Radu, portiere di riserva dell’Inter, ha parlato ancora una volta Oscar Damiani Jr, figlio del noto agente Oscar Damiani. Ribadita la volontà di far giocare l’estremo difensore rumeno

CONTA UNA COSA − Dopo le parole pronunciate ieri sotto la sede dell’Inter e raccolte dalla nostra redazione (vedi articolo), Oscar Damiani Jr è ritornare a parlare anche su Calciomercato.it: «Cosa ci dice del futuro di Radu, andrà via dall’Inter? L’unica cosa che posso dire che andrà in prestito e ripartirà alla grande perché riteniamo sia un ottimo portiere. Ripartirà dove sarà richiesto, che possa essere in Italia o Francia lo vedranno nelle prossime settimane, valuteranno quando il ragazzo tornerà dalle vacanze. Cremonese o Empoli? Vanno bene entrambe, l’importante è che giochi. Francia? Con me si sfonda una porta aperta, la dimostrazione è stato il passaggio di Mendy al Chelsea».