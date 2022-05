Futuro Dybala, Merlo (Tyc Sports): «Attende l’Inter ma ha triennale Roma»

Da scrivere il futuro di Dybala, conteso da Inter e Roma. Il club giallorosso, a detta di Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, ha già offerto un triennale al giocatore

ATTESA − Si attende di capire il futuro di Paulo Dybala, ormai via dalla Juventus e conteso da Inter e Roma. Il giocatore si è preso del tempo prima di decidere come ha anche sostenuto lo stesso Lautaro Martinez durante un’intervista per la nazionale argentina (vedi articolo). Intanto, il noto giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo, di Tyc Sports, ha aggiornato su Twitter la situazione legata alla Joya: «Paulo Dybala ha un’offerta triennale con la Roma. Non ha fretta di definire il suo futuro ed è per questo che attende la proposta formale dell’Inter, che già conosce le sue pretese, e definirà il suo futuro solo tra 20/30 giorni circa. Preferisce un club con Champions League».