Fresneda, Inter irrompe in maniera decisa? Il club in pole: la situazione

L’Inter sarebbe tra i club in lizza per Ivan Fresneda, terzino destro 18enne di proprietà del Valladolid: le società in corsa per il giovane.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Relevo.com, Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid, ha impressionato diversi grandi club europei, soprattutto della Premier League e della Serie A. Dopo appena sei partite giocate nella Liga, di cui quattro da titolare, il giovane ha già mostrato le sue qualità finendo nel mirino di Milan, Inter e Juventus.

BIANCONERI – Quest’ultima è in pole per il laterale, visto che Juan Cuadrado, in scadenza di contratto, lascerà il club.

ROSSONERI – Il Milan invece intende farlo maturare a fianco di Davide Calabria. Gli scout rossoneri lo hanno visionato in più occasioni e un’opzione è quella di prenderlo lasciandolo in prestito alla società spagnola.

NERAZZURRI – Quanto all’Inter, questa non lo perde di vista, dato il buon rapporto con il presidente biancoviola, Ronaldo. La società nerazzurra è in lizza e potrebbe irrompere in modo forte. L’intenzione dei top club è quella di muoversi in anticipo, prima che il prezzo del cartellino salga.

Fonte: Relevo.com