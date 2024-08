Frattesi via dall’Inter? Nessun riscontro su una voce di scambio assurda

Frattesi ha già messo a referto un assist nelle prime due giornate di Serie A, pur giocando entrambe da subentrato. Il centrocampista rimane fra le prime scelte di Inzaghi nell’Inter e Marchetti, da Sky Calcio Club, esclude la cessione.

FAKE NEWS – Nel pomeriggio c’è chi ha azzardato che l’Inter possa lasciar partire Davide Frattesi negli ultimi cinque giorni di mercato. Si è parlato di un’offerta in arrivo da parte della Roma, che prevedeva anche Bryan Cristante come parziale contropartita. Una proposta di scambio folle, visto che non si tratta nemmeno di due giocatori con caratteristiche identiche. E che ovviamente non ha nessun fondamento.

Frattesi non va via ora, l’Inter ha decisamente altre idee

NESSUN RISCONTRO – Luca Marchetti, oltre ad aver dato la notizia del trasferimento dell’ex obiettivo Giovanni Leoni, parla della posizione di Frattesi. Ed esclude che possa essere ceduto come diceva la voce (infondata): «Penso proprio di no, certamente non a cinque giorni dalla fin del mercato. Avrà bisogno di più minutaggio, ma credo che sarà una stagione molto intensa per l’Inter. Perché è aumentato il numero delle gare in Champions League, ci sarà il Mondiale per Club: la rosa con la doppia opzione servirà proprio a questo».