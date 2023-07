Frattesi, ora è ufficiale: è un nuovo giocatore dell’Inter! L’annuncio

Davide Frattesi è ufficialmente diventato un nuovo giocatore dell’Inter! Dopo la firma in sede nerazzurra, è arrivato anche l’annuncio da parte della società.

UFFICIALE − Davide Frattesi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter! Dopo la firma del centrocampista per i prossimi 5 anni, è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro. Tutto pronto, allora, per iniziare questa nuova avventura nella squadra di Simone Inzaghi. Questo il comunicato ufficiale: «Il centrocampista 23enne arriva all’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Crescere richiede sacrificio e molto duro lavoro, e devi sapere come aspettare il tuo tempo e cogliere un’opportunità non appena si presenta. Così si è sviluppata la carriera di Davide Frattesi fino ad oggi: un passo alla volta, salendo sempre più in alto. Adesso è nerazzurro […] Ora una nuova sfida attende Davide, quella nerazzurra. Come sempre, lo affronterà a testa alta. #BenvenutoDavide».