Frattesi titolare con l’Italia, con l’Inter poco. Zielinski insidia – TS

Davide Frattesi ha avuto poche possibilità da titolare in questa stagione con la maglia dell’Inter. Nonostante sia il titolare dell’Italia per Luciano Spalletti, l’allenatore nerazzurro gli ha concesso meno spazio. Tuttosport scrive dell’incontro con l’agente Riso.

INCONTRO – Davide Frattesi è preoccupato, questo è più che chiaro. A renderlo noto è stata la presenza di Giuseppe Riso, il suo agente, in sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Tutti pensavano che l’incontro fosse per Gaetano Oristanio e l’operazione in ballo con il Genoa per Josep Martinez, in realtà si trattava del centrocampista ex Sassuolo. Frattesi ha sì disputato 42 partite, ma la maggior parte dalla panchina. Solo sei volte da titolare in campionato, quattro in Champions League su sette gare. Il problema ha riguardato le partite più importanti, dove puntualmente il giocatore veniva lasciato fuori. Frattesi non ha mai palesato malumori, ma è ovvio che con l’arrivo di Piotr Zielinski ci sia la paura di essere il sostituto solo di Nicolò Barella. E lo stesso Barella nell’anno a venire non farà tante panchine visto che è fresco di rinnovo e vice-capitano. La situazione è in ebollizione. L’Inter dovrebbe chiarire il futuro del calciatore, il quale potrebbe essere un titolare in diverse big europee.

fonte: Tuttosport – Simone Togna