Frattesi e i suoi fratelli, altri 5 in bilico: la situazione in casa Inter – TS

Frattesi è pressato dalla Roma, ma tra gennaio e giugno potrebbe non essere l’unico a lasciare l’Inter. Altri cinque giocatori a rischio addio.

NON SOLO FRATTESI – Non sarà una rivoluzione, ma in casa Inter nei prossimi mesi potrebbero partire diversi giocatori, seppur non proprio titolarissimi. Tra i nomi clou c’è sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo piace tanto alla Roma, oltre che al Napoli e a qualche altro club estero. La mezzala di Fidene è valutata dal club nerazzurro circa 45 milioni di euro. Ghisolfi è in contatto con Beppe Riso, agente del ragazzo. Situazione in evoluzione. Ma occhio anche ad altre situazione di mercato in uscita per quanto riguarda l’Inter.

Non solo Frattesi, altri cinque giocatori rischiano di salutare l’Inter

I FRATELLI – Altri quattro giocatori rischiano di salutare l’Inter. Un nome che piace alla Roma è anche quello di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, che fin qui ha giocato pochissimo, è un nome da tenere in considerazione per il mercato in uscita dei nerazzurri. In bilico anche Kristjan Asllani. L’albanese si giocherà il suo futuro in nerazzurro nei prossimi sei mesi, se non dovesse convincere l’Inter cercherà altre soluzioni. Tre giocatori verso l’addio sono anche Marko Arnautovic, su cui l’Inter ha anche un opzione per prolungare ulteriormente il suo contratto (difficilmente percorribile), Francesco Acerbi e Joaquin Correa. Il Tucu di certo lascerà il club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini