Frattesi, strategia di Riso ben chiara: la risposta dell’Inter! − CdS

Giovedì è scoppiato il caso Davide Frattesi in casa Inter. Il suo agente Beppe Riso ha tirato a sorpresa fuori il suo nome sotto la sede nerazzurra. Ma c’è una strategia.

CASO – Insomma giovedì l’agente Beppe Riso si è dato un po’ alla pazza gioia. Non solo per quanto combinato col Venezia in merito a Gaetano Oristanio, ma anche per aver tirato fuori a sorpresa il nome di Frattesi. L’uscita, raccolta anche dal nostro inviato in sede Onorio Ferraro, non è sicuramente passata inosservata facendo scoppiare un piccolo caso in quel di Viale della Liberazione. Piero Ausilio, DS nerazzurro, è rimasto abbastanza infastidito della cosa. Frattesi, secondo il suo agente, reclama più spazio dopo la stagione da comprimario alle spalle di Nicolò Barella. La strategia è ovviamente ben chiara, ma allo stesso Ausilio ha deciso di tagliare corto rispondendo subito a Riso.

Frattesi reclama spazio, l’Inter ha ascoltato Riso

RISPOSTA – L’Inter, tramite il suo DS Ausilio, ha risposto subito alle pretese di Riso, sostenendo l’imprescindibilità del giocatore, oggi in Nazionale per gli Europei, da parte di Simone Inzaghi. Nessun cenno o possibile trattativa di mercato. Frattesi è arrivato solamente la scorsa estate e l’Inter lo ha completamente riscattato dal Sassuolo durante le prime settimane di febbraio. In questa sua prima stagione, nonostante il ruolo da non titolare, ha contribuito e non poco alla vittoria dello scudetto, segnando otto gol in 42 partite complessive. All’appello pure sette assist.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno