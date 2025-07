Frattesi, spunta una nuova pretendente inglese! Inter fissa il prezzo

Davide Frattesi rappresenta un’incognita per l’Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista azzurro potrebbe restare a Milano, ma le sirene estere segnalano una situazione in divenire.

LA NOTIZIA – Davide Frattesi, numero 16 dell’Inter, è uno dei profili cui guarda il Manchester United per rinforzare il proprio centrocampo. La squadra inglese, che intende rifondare e rinnovarsi per dimenticare la deludente stagione appena trascorsa, vede nel calciatore italiano una figura interessante da cui ripartire. I nerazzurri, dal canto proprio, non chiudono alla cessione, ma pongono una condizione economica non secondaria per poter attivare la luce verde necessaria per il passaggio del classe 1999 a Manchester.

Frattesi nel mirino del Manchester United! L’Inter ha le idee chiare sul suo futuro

LA STRATEGIA – Come riferito da Caught Offside, l’Inter non si oppone in modo categorico alla cessione dell’ex Sassuolo in questa sessione estiva di mercato. Al contempo, per acconsentire al suo trasferimento, chiede una cifra non inferiore a 35 milioni di euro. Una richiesta a cui, al momento, non è seguita una risposta positiva da parte dei Red Devils all’esborso della cifra in questa finestra di calciomercato. Gli inglesi, infatti, si sono finora limitati alla “manifestazione d’interesse”, evitando di compiere passi ulteriori sul fronte legato a Frattesi. L’Inter ne prende nota e charisce una posizione molto definita: senza i 35 milioni, l’italiano resterà a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu per la nuova – e presumibilmente probante – stagione.